Taxa de importação de ingressos tem sido a dor de cabeça de brasileiros

Em contato com a reportagem do Destak, a empresa afirmou que "não há taxas indevidas repassadas aos clientes que adquiriram os ingressos da FIFA 2018. Internamente foi revisto o repasse dos impostos para a entrega dos ingressos e deliberou-se isentar os consumidores do pagamento da mesma, arcando a DHL com os custos deste transporte. Os clientes que já receberam os ingressos e efetuaram o pagamento deste evento, serão reembolsados".A empresa também já garantiu que compradores de novas remessas de ingressos não sofrerão mais a cobrança desta taxa. Antes mesmo do aviso, algumas pessoas já nao haviam sido cobradas, porém os compradores que estão recebendo ingressos mais recentes não têm sido avisados sobre a taxa e têm recebido suas entradas em casa sem qualquer tipo de problema.De acordo com o advogado Tomás Daudt, especializado em direito tributário, vendas realizadas por empresas sediadas fora do país não são passíveis de tributação. Para que as entradas fossem tributadas, os ingressos teriam de ser vendidos por um site brasileiro ou por uma agência de viagens.

"De qualquer forma, em tese, as operações de entrega de ingressos feitas pela DHL no Brasil estariam sujeitas à tributação no país. Contudo, é preciso verificar, na prática, se os custos desses tributos serão repassados aos torcedores ou se o responsável pela venda já incluiu todos esses custos no preço do ingresso, não fazendo, portanto, nenhuma cobrança adicional ao torcedor que adquiriu o ingresso", avaliou o advogado.

De acordo com o artigo 9 do Regulamento de Venda de Ingressos da Fifa, a entidade deixa claro que "os preços [dos ingressos] incluem todos impostos aplicáveis e taxas de entrega relacionadas à entrega dos ingressos aos compradores do ingresso".Segundo a própria empresa, os compradores de novas remessas de ingressos não terão mais o transtorno de precisar pagar a taxa para serem reembolsados posteriormente. Para quem já pagou, a solução é ligar para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da transportadora e pedir o reembolso. O telefone, para quem é de São Paulo, é (11) 3618-3200. Para o restante do país, é preciso entrar em contato pelo 0800-771-3451.A DHL enviará para o e-mail do comprador uma ficha com os dados a serem preechidos e enviados de volta à empresa para que o cliente tenha seu valor ressarcido."Eles me enviaram um papel para preenchimento. Preenchi assinei e encaminhei para eles. Em cerca de duas semana eles já haviam me reembolsado", contou Juan, que recebeu seu dinheiro de volta na última terça-feira (22).