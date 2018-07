TAS anula exclusão do Milan da próxima Liga Europa

O TAS (Tribunal de Arbitragem do Esporte) anunciou nesta sexta-feira (20) a anulação da exclusão do AC Milan da próxima Liga Europa, mas confirmou que o clube não respeitou as regras do fair-play financeiro, convidando a Uefa a optar por uma sanção "proporcional".





O TAS argumentou que "elementos importantes não haviam sido levados em conta" pela Uefa ou "não haviam sido levados em conta corretamente, particularmente o fato de que a saúde econômica do clube agora está melhor, devido à recente mudança de proprietário".



Os representantes do clube italiano, com o diretor-geral Marco Fassone como chefe da delegação, viajaram na quinta-feira para Lausanne para apresentar seus argumentos.



No dia 11 de julho, o fundo de investimentos americano Elliott anunciou que assumiu o controle do Milan, no qual pretende investir 50 milhões de euros para estabilizar as finanças do clube de futebol italiano.



O fundo assume o controle do AC Milan depois que o investidor chinês Li Yonghong não pagou pelo empréstimo de 32 milhões de euros, destinado à compra do clube, que venceu em 6 de julho.



O novo proprietário afirmou ainda que pretende desenvolver um "modelo operacional duradouro que respeite as regras de fair play financeiro da Uefa".



Campeão de sete Ligas dos Campeões, e propriedade do ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi por muitos anos, o Milan foi comprado por investidores chineses em abril de 2017 por 740 milhões de euros.



Desde então, a Uefa se preocupava com a estabilidade econômica do consórcio, que gastou cerca de 200 milhões de euros na temporada passada para recrutar novos jogadores e que contraiu um empréstimo colossal do fundo de investimento Elliott.

O TAS "confirmou parcialmente o recurso apresentado pelo Milan", anulando a sanção pronunciada pela ICFC (instância de controle financeiro dos clubes da Uefa), mas concordou com a confederação europeia em afirmar que a entidade italiana não respeitou as regras do fair-play financeiro."O Milan está reintegrado à Liga Europa por enquanto, e o caso foi encaminhado à Uefa para uma nova decisão", indicou o TAS, que pede "uma medida disciplinar proporcional".