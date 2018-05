TAS amplia pena, e Guerrero está fora da Copa

Peruano cumprirá 14 meses de suspensão

O atacante Paolo Guerrero está fora da Copa. O TAS (tribunal Arbitral do Esporte), na Suíça, aumentou a pena por doping para 14 meses de suspensão. A decisão é definitiva, sem cabimento de recursos.



O atacante já cumpriu seis meses de punição, ou seja, ficará mais oito meses longe dos gramados. Desta maneira, o jogador só poderá voltar a atuar em 2019.



Guerrero foi suspenso por 30 dias em novembro de 2017, após exame antidoping realizado durante as Eliminatórias da Copa, no duelo entre Argentina e Peru. Na ocasião, foi detectada a substância bezoilecgonina, metabólito da cocaína ou do chá de coca. A defesa do atacante afirma que houve a contaminação em algum chá consumido pelo peruano.



Após 36 anos, a seleção peruana volta à Copa do Mundo, mas sem sua principal estrela. Na classificação para o Mundial, Guerrero já cumpria suspensão, mas foi lembrado e homenageado pelos companheiros na vitória sobre a Nova Zelândia por 2 a 0, em novembro do ano passado.