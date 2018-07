Talento, solidez e eficiência: as armas da França para o bi

Os Bleus se baseiam na consistência defensiva e na qualidade individual dos seus homens de frente para levantar a Copa do Mundo

Neste domingo, às 12h, a França enfrenta a Croácia no estádio Lujniki, em Moscou, em busca do seu segundo título mundial. Guiada por Mbappé, Pogba e Griezmann, a seleção francesa tem a eficiência como principal marca na Copa do Mundo de 2018.



Tudo começa com a solidez defensiva do time. A partida de oitavas de final, contra a Argentina, foi o único duelo que destoou do que os comandados de Didier Deschamps vêm apresentando na Rússia – tanto defensiva quanto ofensivamente. A França sofreu quatro gols nesta Copa, sendo três somente no jogo contra os argentinos. O outro gol sofrido pelos "Bleus" foi na estreia contra a Austrália, de pênalti. Nas outras quatro partidas deste Mundial, Lloris não foi buscar a bola dentro de sua meta.



O sucesso defensivo é guiado por N’Golo Kanté. O volante Chelsea é o quinto jogador que mais desarma e o que mais bloqueia passes no Mundial. Além disso, a colaboração dos laterais, que estão mais acostumados a jogar de zagueiros, tem sido fundamental. A seleção francesa é a que mais bloqueia passes e cruzamentos na competição. Só Lucas Hernández evitou que sete cruzamentos chegassem à àrea, facilitando o trabalho da dulpa de zaga Umtiti e Varane.



No meio de campo, um trio de volantes dá liberdade a Griezmann para se movimentar e achar os melhores espaços para criar. Além de protegerem a zaga, Pogba e Matuidi têm sua relevância ofensiva. Enquanto Pogba é a principal peça da saída de bola da equipe, organizando o jogo de trás e fazendo a transição da defesa para o meio, Matuidi aparece vindo de trás para dar opção pelo lado esquerdo do ataque.



Na frente, Mbappé com sua incrível velocidade cai pela direita. O camisa 10 é o segundo maior driblador do Mundial, com 28 dribles certos, perdendo apenas para Neymar. A influência do atacante do PSG é tão grande na seleção que o lado direito é o principal caminho ofensivo daFrança. Ao todo, 42% das jogadas de ataque do time saíram pelo lado de Mbappé. Defensivamente, o "Tartaruga Ninja" também tem função importante. Ele fecha o lado direito do meio campo, acompanhando o lateral-esquerdo adversário.



Completando o ataque, Giroud é o pivô. Acostumado a jogar de costas para o gol adversário, o camisa 9 é a opção da ligação direta, pelo chão ou pelo alto, quando os zagueiros não conseguem sair jogando com os volantes. Por outro lado, o centroavante não marcou nenhum gol no Mundial e pode igualar a marca de Stéphane Guivarc'h, que em 1998, também vestindo a camisa 9, passou em branco.







Bola parada



A bola parada é uma das principais armas ofensivas francesas. Com a qualidade da batida na bola de Griezmann, os "Bleus" marcaram duas vezes de pênalti, cobrados pelo camisa 7, e uma de escanteio, na semifinal, e uma de falta lateral, nas quartas, ambas com assistência do jogador do Atlético de Madrid.