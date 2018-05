Taffarel elogia Alisson e diz que goleiros irão evoluir ao longo da Copa

Membro da comissão de Tite falou em entrevista coletiva nesta terça-feira

O ex-atleta e hoje preparador de goleiros da Seleção Brasileira Cláudio Taffarel aproveitou sua entrevista coletiva, cedida nesta terça-feira (22), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para elogiar o titular do gol da equipe de Tite, Alisson, e comentar sobre a convocação.



"O Alisson já está entre os grandes goleiros do mundo", disse o membro da comissão técnica de Tite. "Sempre tem uma evolução. Na Copa de 1990 eu tinha uma sensação de que podia tudo. Na Copa de 1994 já passei a avaliar melhor as situações. Os três goleiros estão com um entusiasmo muito grande, isso é fundamental, mas acho que haverá esse crescimento durante a Copa", ponderou Taffarel.



Questionado, Taffarel também explicou a não convocação de alguns nomes pedidos por parte da torcida, como Vanderlei, do Santos, e Neto, do Valencia: "Acho que os goleiros que estão aqui estão acima dos demais que estão fora. Infelizmente, temos que ter essas escolhas", disse.



Neymar

O preparador de goleiros também comentou sobre sua relação com o camisa 10 da Seleção: "Neymar vem tendo um crescimento psicológico e de comportamento muito grande desde que eu conheci na Seleção. Ele tem um relacionamento fantástico com os outros jogadores", comentou.