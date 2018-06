Surpresas, Japão e Senegal brigam para ficar perto das oitavas

Equipes venceram favoritas na primeira rodada e vencedor do duelo deste domingo ficará muito perto da vaga no mata-mata

Japão e Senegal entraram como grandes azarões do Grupo H da Copa do Mundo. Mas, logo na primeira rodada, desbancaram as favoritas Colômbia e Polõnia e agora se enfrentam neste domingo em duelo que coloca o vencedor com um pé nas oitavas de final.



Com um a mais desde os três minutos do primeiro tempo contra a Colômbia, os japoneses não ficaram satisfeitos com o desempenho em campo, mesmo com a vitória por 2 a 1.



"Os jogadores de Senegal foram incrivelmente organizados para um time africano, mostraram poucas fraquezas. Sem dúvidas, será um jogo difícil contra eles. Ainda temos algumas coisas a melhorar. Se não melhorarmos, vamos perder", afirmou o meia Kagawa.



Já o veterano Keisuke Honda, que afirmou se inspirar em ninguém menos Pelé, já que seu pai colocava fitas do Rei do Futebol para ele assistir quando era criança, se preocupa com a força física dos senegaleses.



"Eles são muito fortes fisicamente. E isso pode influenciar no resultado do jogo. Temos que saber enfrentar esse tipo de equipe", disse o camisa 4.



Do lado senegalês, a equipe vinha enfrentando críticas antes do Mundial, por seu estilo de jogo. O técnico Aliou Cissé privilegia a organização defensiva e, para muitos, a equipe nacional estava traindo o estilo descontraído de jogo de Senegal. Para Niang, autor de um gol polêmico na estreia, destacou a união da equipe fora de campo.



"Eu sei que existem equipes, onde alguns dos jogadores são muito diferentes uns dos outros, pessoas que nem sempre se integram. Mas nós temos muita sorte de ter um grupo onde todos, inclusive a comissão, dão gargalhadas. A atmosfera é ótima, é saudável, não há ciúmes, nada. É como uma família, e isso nos faz fortes", disse o atacante.