Suíça garante vaga e pega Suécia nas oitavas

Quatro minutos depois, com intensidade impressionante, Colindres acertou belo chute de fora da área. A bola passou por Sommer e explodiu no travessão. Aos 19, a Costa Rica teve mais uma chance com Oviedo, o lateral bateu cruzado e obrigou a mais uma boa defesa do goleiro suíço.



Após as chances perdidas pelos costarriquenhos, a Suíça tomou o controle do jogo e chegou ao gol, já aos 30 minutos, com Dzemaili. Em cruzamento vindo da direita, Embolo ajeitou e o meia empurrou para às redes.



Na segunda etapa, os latino-americanos voltaram a pressionar e chegaram ao empate aos 10 minutos, em cabeceio de Waston após cobrança de escanteio. O gol do zagueiro foi o primeiro e único da Costa Rica nesta Copa.



Após o empate, a partida caiu de intensidade e só voltou a ter uma chance real aos 30 minutos, quando Embolo cruzou e Drmic cabeceou na trave. Os suíços chegaram ao segundo gol já aos 42, com chute colocado do atacante.



Nos acréscimos, a insistente Costa Rica conseguiu um pênalti, após Campbell ser derrubado por Zakaria. Bryan Ruíz bateu e garantiu o empate.

A Suíça empatou com a Costa Rica, nesta quarta-feira (27), por 2 a 2, em Nizhny Novgorod e garantiu vaga às oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, a equipe europeia terminou em 2º lugar no Grupo E, atrás do Brasil, e enfrentará a Suécia, na terça-feira (3), às 15h.Jogando contra a já eliminada Costa Rica, a Suíça teve mais dificuldade que o esperado. O time sul-americano partiu para cima no começo do jogo e quase abriu o placar em quatro boas oportunidades.Aos cinco minutos, o goleiro Sommer salvou a equipe europeia após belo chute colocado de Campbell, na sequência do lance, Celso Borges completou cruzamento e obrigou o suíço a mais uma difícil defesa.