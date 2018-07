Suécia x Suíça: Acompanhe o tempo real do jogo

Já a Suíça busca chegar às quartas de final pela quarta vez em sua história. A equipe chega credenciada pelo segundo lugar do Grupo E de forma invicta. Os suíços empataram com Brasil e Costa Rica e venceram a Sérvia de virada. Para o duelo de oitavas de final, o técnico Vladimir Petkovic não terá o lateral-direito e capitão Lichtsteiner. Em seu lugar irá atuar Michael Lang, do Basel.



O vencedor deste duelo enfrentará o vencedor de Colômbia x Inglaterra, no sábado (7), em Samara, pelas quartas de final.

Após passar em primeiro lugar no Grupo F e deixar a atual campeã mudial Alemanha para trás, a Suécia vai em busca da classificação para as quartas de final pela quinta vez em sua história. Os suecos chegam credenciados, principalmente, pela vitória por 3 a 0 sobre o México. Contra os alemães, os suecos saíram na frente, mas acabaram levando o gol da virada no último lance do jogo.