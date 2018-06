Suécia e Coréia do Sul fecham primeira rodada do grupo F

Suécia e Coreia do Sul se enfrentam, às 9 desta segunda-feira, em Nijni Novgorod, em um duelo decisivo pela segunda vaga do grupo F. As duas equipes acreditam que a Alemanha ficará com a liderança da chave e, por isso, precisam vencer os outros dois jogos para avançar ao mata-mata. A quarta seleção do grupo é o México.

Os suecos estão de volta à Copa do Mundo após ausência nas duas últimas edições. O país escandinavo, no entanto, tem tradição em Mundiais – já foi vice-campeão uma vez (1958) e ficou em terceiro em dois (1994 e 1950).