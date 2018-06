Suécia vence México e se classifica em primeiro

Mexicanos passam em segundo e a Alemanha está eliminada

A Suécia foi gigante contra o México, venceu por 3x0, e se classificou em primeiro no grupo F da Copa do Mundo.



O jogo foi aberto o tempo todo, os dois times procurando o ataque e levando perigo ao gol adversário. Em um desses lances, a bola bateu no braço de Chicharito e o time sueco inteiro pediu pênalti. O árbitro foi para o monitor do VAR e confirmou que não houve penalidade máxima.



Mais efetivos no ataque, os europeus abriram o placar com Augustinsson. O lateral-esquerdo apareceu como homem-surpresa no ataque e fez o primeiro. Em mais um ataque, Berg foi derrubado na área e o pênalti foi assinalado. Granqvist marcou seu terceiro gol de penalidade máxima na Copa.



O México foi pra cima e deu o contra-ataque para os suecos. Após uma cobrança de lateral, Álvarez marcou, contra, o terceiro gol da Suécia.



Com o resultado de 2X0 para a Coreia do Sul contra a Alemanha, o México conseguiu se classificar em segundo.