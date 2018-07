Suécia supera Suíça e avança às quartas de final

O rival na disputa por uma vaga na semifinal será o vencedor de Colômbia e Inglaterra, que se enfrentam na tarde desta terça-feira, em Moscou.

O primeiro tempo em São Petersburgo foi bem truncado. Com uma marcação adiantada, a Suécia foi mais perigosa, mas pecou na precisão. O goleiro suíço Sommer fez uma boa defesa em chute de Berg, e o ataque sueco errou as outras chances. A Suíça quase não assustou. O 0 a 0 no placar no fim do primeiro tempo resumiu bem o que foi o jogo.



Depois do intervalo, a partida melhorou. Os dois times buscaram mais os ataques, deixando o confronto mais franco. A Suécia continuou melhor e conseguiu abrir o placar aos 21 minutos, com chute de Fosberg que desviu na zaga suíça. Com a desvantagem no placar, a Suíça se viu obrigada a ir para o ataque. A equipe tentou pressionar, mas parou na boa defesa sueca e no goleiro Olsen. Nos acréscimos, o árbitro deu um pênalti para a Suécia, mas voltou atrás após consultar o VAR e marcou falta fora da área. Os suecos, porém, já estavam com a vaga garantida.