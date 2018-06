Suécia quer atenção redobrada contra Alemanha

Zagueiro sueco diz que time está confiante, mas desconfia do próximo adversário

Esperançosa com a classificação, a equipe escandinava se prepara para o confronto com a Alemanha pela Copa do Mundo da Rússia. O zagueiro Pontus Jansson contou à imprensa nesta quarta-feira (20) que pediu atenção redobrada dos companheiros no próximo jogo.



"No jogo contra o México eles não jogaram da maneira como costumam atuar" comenta o jogador em entrevista coletiva, "isso deve ter ligado o sinal de alerta para eles, que devem vir com tudo para essa partida", completou Jansson.



Para o camisa 18 da Suécia, é a partida com o maior nível de dificuldade do Grupo F, mesmo o adversário não tendo pontuado ainda.



No confronto de estreia, contra a Coreia do Sul, o VAR (Árbitro de Vídeo) entrou em ação pela primeira vez na edição de 2018 do Mundial anotando um pênalti a favor da equipe sueca, que acabou sendo marcado pelo capitão Granqvist e garantindo os três pontos.



"Não sei qual a expectativa que os outros têm em relação ao nosso time", admite o zagueiro "Como Janne (técnico da Suécia) diz, vamos fazer o melhor a cada jogo e ver o quão longe nós poderemos ir", finalizou.



O duelo entre Alemanha e Suécia acontece no sábado (23) às 15h (horário de Brasília), em Sochi.