Suárez acha difícil recuperação de Cavani até duelo com a França

Ataque uruguaio pode ter baixa importante para duelo decisivo contra a França

O uruguaio Suárez afirmou que será difícil que Cavani se recupere a tempo para enfrentar a França nas quartas de final da Copa do Mundo, mas destacou que ele fará tudo para tentar se recuperar até sexta-feira (6).



"Sei que é complicado, não é nada fácil ter uma lesão e também são poucos dias. Pode ser um pouco difícil na hora da recuperação", disse Suárez.



Suárez considerou essencial o papel de Cavani na seleção do Uruguai e para o seu próprio jogo. "Ele vai se esforçar para poder jogar, mas acredito que não depende muito dele", completou.



A comissão médica do Uruguai descartou um ruptura fibrilar de Cavani, mas informou que o atacante continuava com dores e treinaria à parte.

Nesta terça-feira (3), Cavani não participou nos 15 minutos de treinamento abertos à imprensa em Nizhni Novgorod.

Uruguai e França se enfrentarão na sexta-feira pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.