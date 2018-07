Stones: 'A Colômbia foi a equipe mais suja que já enfrentei'

Jogador critica comportamento dos sul-americanos no jogo das oitavas de final

John Stones, jogador da seleção da Inglaterra, criticou nesta quinta-feira (5) em entrevista coletiva o comportamento da equipe colombiana, no encontro entre ambos times nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.



"O jogo foi muito estranho. Foi a equipe mais suja que alguma vez enfrentei! Quando ganhamos o pênalti rodearam o árbitro, empurraram-no...", contou o jogador.



"São tudo coisas que não se vêem num jogo de futebol. Nós mostramos muito caráter e conseguimos manter a cabeça fria, de modo que não fomos arrastados pelo jogo deles", acrescentou. "Nos mantivemos fiéis ao nosso plano e foi uma boa qualificação. Temos de estar orgulhosos por isso."



A Inglaterra derrotou a Colômbia nos pênaltis e avançou às quartas de final, onde encontrará a Suécia. O confronto para garantir uma vaga nas semifinais acontece no sábado (7) às 11h (horário de Brasília) em Samara.