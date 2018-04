Equipe de Ginobili venceu o jogo 4 contra os atuais campeões e evitou a 'varrida'

O San Antonio Spurs surpreendeu e bateu o Golden State Warriors por 103 a 90, neste domingo (22), no Texas, pelo jogo 4 da primeira rodada de playoffs da NBA. Com a vitória, os Spurs diminuíram a vantagem dos Warriors, que agora lideram a série melhor de sete por 3 a 1.



LaMarcus Aldridge, com 22 pontos e 10 rebotes, e o veterano Manu Ginobili, com 16 pontos, três rebotes e cinco assistências comandaram o triunfo dos Spurs. No último quarto, o argentino marcou 10 pontos. Pelos Warriors, Kevin Durant terminou como cestinha do jogo e fez 34 pontos, além de pegar 12 rebotes.



O jogo 5 entre as duas equipes acontece nesta terça-feira (24) em Oakland. Caso os Warriors vença, eles fecham a série e nas semifinais da Conferência Oeste enfrentarão o New Orleans Pelicans, que despacharam o Portland Trail Blazers por 4 a 0.



Bucks vencem Celtics

Em casa, o Milwakee Bucks derrotou o Boston Celtics por 104 a 102, pelo jogo 4 nos playoffs da NBA e empatou a série em 2 a 2.



O grego Giannis Antetokounmpo foi desicivo na vitória dos Bucks. Marcou 27 pontos, pegou sete rebotes e deu cinco assistências. Khris Middleton, com 23 pontos, e Jabari Parker, com 16, também deram contribuição importante.



As equipes voltam se enfrentar nesta terça-feira (24), na casa dos Celtics.