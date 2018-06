Sporting está próximo de contratar Balbuena, diz jornal português

O clube português Sporting negocia o passe de Fabián Balbuena, zagueiro do Corinthians, segundo o jornal português "Record". Segundo fontes envolvidas no negócio, o acordo já estaria fechado, faltando apenas acertar detalhes.





Para tentar tirar o jogador do Brasil, o clube português ofereceu um contrato válido para as próximas cinco temporadas, segundo a publicação.Celta de Vigo e a Lazio são outros times que também estão interessados no Balbuena, diz o jornal.Contactado pelo "Record", o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, revelou desconhecer qualquer tipo de proposta do time português por Balbuena."Do Sporting não recebemos nada", afirmou o líder do clube campeão do Brasileirão, repetindo a mensagem por diversas vezes.Por outro lado, Andrés reconheceu que o processo de renovação com Balbuena está sendo difícil de concretizar. O presidente corintiano admite que a saída do jogador é um cenário provável e que vai ser difícil segurá-lo para lá de dezembro, altura em que expira o vínculo contratual.

O Sporting também está no mercado à procura de um substituto para o lugar do técnico Jorge Jesus, que assinou contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita.