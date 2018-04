se manteve firme na proposta de marcar forte. O primeiro tempo acabou ainda no 0 a 0 e sob vaias dos rubro-negros. Somente depois do intervalo que saíram os dois gols do garoto Pablo Pardal, cria da base do clube rubro-negro, e o outro de Léo Ortiz.



A vitória não só sacramentou o Sport como o terceiro colocado do Campeonato Pernambucano, como também ratificou a ida do clube à Copa do Brasil no ano que vem, sem a necessidade da utilização do ranking. Já o Salgueiro ficará fora do torneio nacional.

O Sport agora espera a estreia na Série A, que acontece no próximo dia 15 de abril, contra o América-MG, em Belo Horizonte. Já o Salgueiro joga no mesmo dia, no estádio Cornélio de Barros, contra o Botafogo-PB, na estreia pela Série C.

Diante de um modesto público de cerca de 900 torcedores na Ilha do Retiro, o Sport se despediu do Campeonato Pernambucano com vitória de 3 a 0 sobre o Salgueiro, na noite desta segunda-feira (2), e garantiu o terceiro lugar no torneio estadual.O Salgueiro, desde o início da partida,