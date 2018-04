Sport bate o Paraná e consegue primeira vitória no Brasileiro

Na estreia de Claudinei Oliveira como técnico, Leão consegue resultado com placar de 2 a 1

Na estreia do técnico Claudinei Oliveira, o Sport obteve a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros bateram o Paraná, por 2 a 1, neste domingo (29), no estádio Durival Britto, na Vila Capanema (PR), pela terceira rodada do torneio. Com o resultado, o Leão chega aos quatro pontos, deixando a zona de rebaixamento. Já o Paraná perdeu o seu terceiro jogo em três rodadas e segue na lanterna.





Como tinha antecipado, Claudinei Oliveira mexeu pouco na escalação do Sport. A única aconteceu porque o meia Gabriel não podia jogar porque estava contundido, dando a vaga para Fellipe Bastos. O time abriu o placar aos sete minutos, com Rogério. Depois disso, a posse de bola na etapa foi do Paraná, que pressionou o Leão. O goleiro Mailson precisou fazer boas defesas.