Sport vence o Atlético-PR por 1 a 0

O Sport que jogou nesta quarta-feira (6) encheu de orgulho o torcedor que foi à Ilha do Retiro. Com um gol de Fellipe Bastos, o time venceu o Atlético-PR, por 1 a 0, e chegou aos 18 pontos, atingindo o G-4, chegando a assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, nas dez rodadas disputadas. Trata-se de uma expressiva marca do Leão de cinco partidas sem perder, com três vitórias e dois empates.

Na primeira etapa da partida, sem contar com o capitão Anselmo - que anunciou horas antes da partida que está deixando o Sport e de malas prontas para o futebol árabe -, o time rubro-negro parecia sentir falta de uma referência no meio de campo, o que tornou a participação da equipe bem apática em campo.

No início da etapa final, o volante Fellipe Bastos encheu o pé e marcou um golaço, abrindo o placar. Aos poucos, o Sport foi cedendo espaço ao Atlético-PR, que não conseguiu criar novas oportunidades. Quando aconteceu, Magrão salvou cabeçada de Pablo e garantiu os três pontos. Os rubro-negros voltam a campo no próximo sábado, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.