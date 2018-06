Sport tem retorno de quatro jogadores em jogo contra Atlético-PR

O Sport contra com o retorno de quatro jogadores no duelo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira (6), às 21h, na Ilha do Retiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Vetados da última rodada por força contratual já que pertencem ao Internacional, os zagueiros Ernando e Léo Ortiz, o volante Anselmo e o meia Andrigo agora são opções para o técnico leonino, Claudinei Oliveira.





A exceção é o lateral-direito Cláudio Winck. Ele é o único atleta vetado pelo Departamento Médico rubro-negro para a partida contra o Atlético-PR. O camisa 2 se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Outro que está fora do confronto com os paranaenses é o lateral-esquerdo Sander, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro amarelo.



Apesar de lamentar a ausência na última partida, Ernando comemora o fato de estar de fôlego renovado para ajudar o Leão. "Eu e o Anselmo tínhamos jogado todas as partidas. A gente aproveitou o tempo para recuperar e agora estamos 100% para ajudar os jogadores que estão um pouco mais desgastados", falou.

Os rubro-negros se reapresentaram na tarde desta segunda-feira (4), no CT, para iniciar a preparação para o duelo com o Atlético-PR. Os atletas que atuaram os 90 minutos no empate por 0 a 0 com o Internacional, no último sábado (2), em Porto Alegre, fizeram um trabalho recovery na academia. Os demais foram ao campo.Entre os que trabalharam com bola, estiveram quatro dos cinco atletas que não puderam enfrentar o Internacional por questões contratuais: os zagueiros Ernando e Leo Ortiz, o volante Anselmo e o meia Andrigo. Todos eles estão à disposição do técnico Claudinei Oliveira para a partida contra o Furacão.