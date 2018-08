Sport tem histórico de vitórias diante da Chapecoense

Como mandante, o Sport venceu todas as partidas que disputou contra a Chapecoense, próximo adversário do Leão, na Ilha do Retiro. Foram quatro jogos, com 13 gols marcados e dois sofridos. A partida com os catarinenses será no próximo domingo (5).





Relacionado Sport anuncia contratação do goleiro Luan Polli Sport mira em corrigir os erros e reagir



Experiente, Bastos indicou ainda os pontos onde, para ele, o time precisa melhorar para reeditar os bons resultados no Brasileiro. "Com a bola a gente precisa ser mais efetivo com as chances que aparecerem. Como a gente era antes. Tínhamos duas, três chances, e conseguíamos matar. Agora, não existe corpo mole", falou. "Ainda estamos terminando o primeiro turno, e não chegamos no nosso limite. Até mesmo antes da parada para a Copa, a gente sabia que podia dar mais em alguns jogos que a gente perdeu ou empatou. Agora com essas quatro derrotas, vamos ter que nos dedicar mais. Nada resiste ao trabalho, e a gente vai ter que se reinventar", afirmou o volante.Experiente, Bastos indicou ainda os pontos onde, para ele, o time precisa melhorar para reeditar os bons resultados no Brasileiro. "Com a bola a gente precisa ser mais efetivo com as chances que aparecerem. Como a gente era antes. Tínhamos duas, três chances, e conseguíamos matar. Agora, não existe corpo mole", falou.

"A gente quer vencer, manter essa escrita, e esperamos que a torcida que for lá no estádio nos apóie muito. Vamos em busca dessa vitória que vai ser muito importante para a gente", disse o capitão do Sport, Fellipe Bastos.Após um início bastante positivo, a equipe rubro-negra atravessa um momento complicado no Campeonato Brasileiro. O Leão perdeu os últimos quatro jogos, após a volta da pausa no campeonato por conta da Copa do Mundo. Atualmente, o clube pernambucano ocupa a 13ª posição da tabela, com 19 pontos.