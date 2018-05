Sport se impõe e vence Bahia na Ilha do Retiro

Se o camisa 1 tricolor estava fazendo uma boa partida, ele acabou sendo traído pelo azar. Aos 44, Marlone cruzou da esquerda, Everson tentou cruzar e jogou na direção do próprio gol. Na volta, a bola bateu em Douglas Friederich e entrou no gol.



Empolgado pelo gol no finalzinho do primeiro tempo, o Sport voltou do vestiário indo para cima. Logo aos dois minutos, Fellipe Bastos bateu para boa defesa de Dogulas Friederich, colocando a bola para escanteio. Na cobrança do córner, Cláudio Winck aproveitou rebote da zaga tricolor fazendo o segundo do Leão.



Apesar da infelicidade no primeiro gol, o goleiro Douglas Friederich seguia bem na partida. Em cobrança de falta de Fellipe Bastos, o camisa 1 do Bahia fez mais uma bela defesa, evitando o terceiro dos pernambucanos. Os baianos poderiam ter diminuído aos 18 minutos. Régis completou cruzamento e a bola bateu no pé da trave de Mailson. Aos 28, Ítalo dificultou a vida do Bahia, ao ser expulso. Pouco depois, Douglas Friederich, novamente, apareceu bem em chutes de Éverton Felipe e Fellipe Bastos para garantir o placar.

Na noite deste domingo (6), o Sport venceu o Bahia por 2 a 0 na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.O Sport quase abriu o placar logo cedo. Aos oito minutos, Anselmo cruzou, Rogério caiu na área pedindo pênalti e a bola quase entrou direto no gol. O Bahia tinha mais a bola, mas a partida era bem equilibrada. Se Edigar Junio exigiu boa defesa de Mailson, Marlone também testou o goleiro Douglas Friederich, que também respondeu bem, primeiro em chute de longe, depois tentando marcar gol olímpico.