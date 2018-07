Sport rescinde contrato com goleiro Agenor

Atleta estava no Leão desde maio de 2016 e atuou em 18 partidas

O Sport anunciou, na tarde desta segunda-feira (23), que rescindiu o contrato com o goleiro Agenor, de 28 anos. Segundo informações do clube, o atleta e o Leão chegaram a um acordo para uma rescisão amigável de contrato. Após um período de negociações, a diretoria rubro-negra chegou a uma conclusão financeiramente vantajosa para as duas partes. Com isso, o clube diminuiu o gasto que teria com o atleta até o fim do contrato, que se estendia até dezembro de 2019, e Agenor está livre para negociar com outra equipe.



Agenor chegou à Ilha do Retiro em maio de 2016, vindo do Joinville, e disputou 18 partidas - e chegou a defender um pênalti. Agenor não atua pelo Leão desde que cometeu falhas na derrota por 3 a 0 para o América-MG, ainda durante a segunda rodada da Série A. No momento em que perdeu a condição de primeiro reserva, Agenor pediu para ser negociado com outro clube, mas não houve uma proposta formal para que o Sport o liberasse. Nesse intervalo, treinou normalmente com o elenco até a semana passada, quando começou a negociar a sua rescisão contratual.