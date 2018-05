Sport renova contrato do goleiro Mailson até 2021

Oriundo das categorias de base, goleiro de 22 anos e 1,97m está na Ilha do Retiro desde 2014. No Brasileirão, foi titular em três partidas

Cria da base rubro-negra, o goleiro Mailson, de 22 anos, renovou o seu contrato com o Sport até dezembro de 2021. O arqueiro está no Clube desde 2014 e, de lá para cá, acumulou atuações de destaque nas categorias de base, em competições como a Copa São Paulo, e no profissional, onde foi titular em três rodadas do Brasileirão deste ano.



O jovem atleta leonino caiu de vez nas graças do torcedor ao substituir o ídolo Magrão, lesionado, nas partidas contra Botafogo, Paraná e Bahia – o Leão conquistou duas vitórias e um empate. A sua estreia no profissional foi em abril do ano passado, contra o Salgueiro, quando o Sport entrou em campo com o time Sub-20.



O goleiro de 1,97m, o mais alto da história do Clube, disse que está realizando mais um sonho na sua vida. "Fico feliz e queria agradecer ao Sport pela confiança no meu trabalho. É um grande clube, que me acolheu, e graças a Deus está dando tudo certo. Estou vendo um futuro para mim e podem confiar que vou continuar me dedicando bastante nos treinos e nos jogos".



Para o diretor de futebol Leonardo Lopes, Mailson fez por onde merecer a renovação. "Quando foi acionado ele deu conta do recado e nada mais justo do que a nossa diretoria fazer um esforço grande para mantê-lo aqui", afirmou.