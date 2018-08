Sport recusa proposta do São Paulo e negociação por Everton Felipe trava

A saga da saída de Everton Felipe do Sport ganhou mais um capítulo. A diretoria leonina recusou a forma de pagamento proposta pelo São Paulo e, por ora, a negociação está parada. O tricolor Paulista teria oferecido pagar R$ 2 milhões de imediato e R$ 4 milhões ao fim do contrato de empréstimo, no início de 2019. Além disto, os paulistas ofereceram um jogador para o Sport sem custos ao clube pernambucano.





Histórico

O primeiro clube a mostrar interesse por Everton Felipe foi o Vasco, que fez uma proposta de empréstimo sem custos até o final do ano, mas o Sport recusou. Depois, o jogador ficou na mira do Flamengo, mas a forma de pagamento dos R$ 6 milhões também não agradou a diretoria do clube pernambucano e a negociação esfriou.



Everton Felipe passou por lesão grave recentemente. Rompeu os ligamentos do joelho esquerdo em jogo do Brasileiro do ano passado e, após seis meses de recuperação, voltou a jogar em março deste ano. Chegou a ser emprestado para o Internacional, em 2015, e atuou nas divisões de base do Colorado. Ao todo, soma 124 partidas pelo Leão e oito gols marcados.

Porém, o pagamento em duas parcelas não agradou ao Sport. A diretoria do São Paulo se confiou na vontade de Everton Felipe, pois o próprio atleta pediu para ser negociado com o time paulista, último time interessado no atleta de 21 anos. O jogador, cujo contrato com o Leão vai até 2022, vê com bons olhos a chance de voltar a jogar com Diego Souza. A diretoria do Leão não aborda valores, mas confirma que as conversas chegaram a um impasse.Revelado pelo Sport em 2014, Everton Felipe possui 45% dos direitos e 100% dos direitos federativos ligados ao Leão. Outros 35% pertencem ao banco BMG, antigo parceiro rubro-negro, e 20% pertencem ao próprio jogador. Em todas essas tratativas, o Leão tentava negociar 40% para manter outros 5% em caso de venda futura além de receber mais 5% pelo direito de formação do atleta.