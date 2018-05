Sport recebe o Atlético-MG na Ilha do Retiro

Após vencer o Palmeiras por 3 a 2, fora de casa, no último sábado (26), o Sport chega embalado para encarar o Atlético-MG. A partida acontece nesta quarta-feira (30), às 19h30, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.





Apesar do bom começo na Série A, nada de empolgação por parte dos atletas, que estão totalmente focados no duelo contra o time mineiro. "Vencemos uma equipe que tem um dos maiores investimentos do Brasil, mas vamos com calma. Temos que continuar pelas beiradas fazendo o nosso trabalho, e no final a gente vai ver", disse o meia Marlone.



A novidade para o jogo desta quarta é o meia Michel Bastos, que não pôde entrar em campo na última rodada por força contratual, já que pertence ao Palmeiras. Ele fica à disposição do técnico Claudinei Oliveira, que não fez mistério quanto ao time que vai colocar em campo.



Sem poder contar com o volante Neto Moura e o lateral-direito Cláudio Winck, que se machucaram na vitória sobre o Porco, o comandante rubro-negro irá acionar Rogério e Fabrício, que jogará improvisado mais uma vez na lateral.



Desta forma, o time titular do Sport deve contar com: Magrão; Fabrício, Ernando, Ronaldo Alves e Sander; Anselmo, Fellipe Bastos e Gabriel; Marlone, Rogério e Rafael Marques.

Atualmente com 11 pontos e na nona colocação, o Leão pode chegar ao G4 com uma vitória e continuar o bom momento que vive no torneio. Do outro lado, o Galo – que é um concorrente direto. O adversário ocupa a terceira colocação, com 13 pontos.