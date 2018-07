Sport perde por 1 a 0 para Vitória, em Salvador

Equipe agora soma 19 pontos, na 1 2ª colocação na disputa .



Claudinei Oliveira optou por repetir o time.

Os dois times abusaram de erros de passes durante todo o jogo. No primeiro tempo, o Sport ainda foi superior em campo, sobretudo com Michel Bastos.



No segundo tempo, o Vitória impôs mais pressão. Aos 10 minutos, Yago cobrou escanteio da direita na área, Ramon cabeceou fraco e Magrão fez a defesa. Aos 15 minutos, o ex-Náutico Erick abriu o placar para o Vitória após Willian Farias puxar o contra-ataque e rolar a bola para o atacante, que dominou com o pé esquerdo, encarou a marcação, e bateu de fora da área.



Depois do gol dos baianos, a equipe pernambucana assumiu uma postura mais ofensiva, criou boas oportunidades, porém, não conseguiu nenhuma finalização.



Na próxima rodada, o time baiano enfrenta o Atlético-PR. Com dois jogos seguidos fora de casa, a delegação do Sport não retornará ao Recife. No início da tarde da sexta-feira (27), os rubro-negros deixam Salvador com destino ao Rio de Janeiro, onde enfrentarão o líder da competição, Flamengo, no domingo (29), às 16h, no Maracanã.

