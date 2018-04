Sport perde para o América em Belo Horizonte

O Sport, agora, tenta reagir na próxima rodada, contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, na segunda-feira (23). O América-MG visita o Flamengo, no sábado, no Maracanã.

Na abertura do Campeonato Brasileiro, o Sport foi derrotado pelo América-MG por 3 a 0, neste domingo (15), no estádio Independência, em Belo Horizonte. O rubro-negro fez uma partida muito fraca e foi totalmente dominado pelo time mineiro, que no ano passado estava na segunda divisão.O setor de marcação do Sport deu muito espaço para o América. A parte defensiva cometeu erros infantis, que custaram a partida ao time do Recife. Já o ataque do rubro-negro não foi efetivo nas poucas chances criadas.O melhor jogador em campo foi Serginho, meia do América que marcou dois gols e deu trabalho para os marcadores do Sport. Carlinhos completou o placar. Todos os três gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, o ritmo do jogo caiu. Os jogadores sentiram o forte calor, já que a partida começou 11h.