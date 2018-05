Sport monta time com duas mudanças para jogo contra Palmeiras

Marlone e Fellipe Bastos retornam ao time e poderão ser reforços do Leão no jogo deste sábado

O técnico do Sport, Claudinei Oliveira, trabalhou nesta quinta-feira pela primeira vez a escalação da equipe com poucos ajustes para o duelo contra o Palmeiras, que acontecerá às 19h deste sábado, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o atacante Rogério, que se trata das dores no tornozelo após levar uma pancada e é dúvida, o técnico fez apenas duas mudanças com os retornos de Fellipe Bastos e Marlone, que foram vetados da última rodada por questões contratuais contra o Corinthians. Com isso, o comandante rubro-negro deve sacar Everton Felipe da equipe titular, voltando ao esquema com três volantes.



Caso Rogério fique mesmo de fora da partida, a tendência é que Marlone assuma a função pela esquerda, Gabriel pela direita e Rafael Marques atue centralizado. Se Rogério tiver condições de jogo, um desses nomes deverá ficar como opção no banco de reservas.



O provável time leonino será formado por Magrão, Cláudio Winck, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Anselmo, Neto Moura, Fellipe Bastos, Gabriel e Marlone; Rafael Marques. O meia Michel Bastos está vetado para encarar o Palmeiras por questão contratual.