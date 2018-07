Sport mira em corrigir os erros e reagir

Leão teve quatro derrotas seguidas, com significativa queda de rendimento no segundo tempo das partidas

Após sofrer uma nova derrota por 4 a 1 para o Flamengo no Maracaná no último domingo, o Sport volta a jogar no próximo domingo (5), contra a Chapecoense, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o grupo tenta corrigir os erros cometidos nos últimos jogos.



"Nós bobeamos no início do segundo tempo, o que acontece há três jogos. Temos que acertar isso aí", destacou Gabriel, lembrando que o time foi para o intervalo com o empate de 1 a 1 no placar. Nos duelos com Ceará, Fluminense e Vitória - os três primeiros depois do retorno das partidas após o hiato para a Copa do Mundo-, o mesmo aconteceu. Ainda que a equipe leonina criasse boas chances na etapa inicial, não convertia.



"Esse mesmo time fez um bom trabalho antes da parada da Copa e pode reagir, mas é preciso avaliar o que está acontecendo e corrigir os erros", disse Marlone.





Ainda que esteja com pouco dinheiro em caixa e um mês de salário atrasado, os gestores do clube admitem que há uma corrida em busca de novas peças para elenco na tentativa de frear a queda do time na Série A do Brasileiro. Inicialmente, o clube deve fechar com ao menos um volante, um atacante de velocidade e um centroavante. "Claro que precisamos fortalecer o grupo. Precisamos, dentro das condições que temos e das opções que o mercado oferece, fortalecer a equipe", disse o executivo de futebol Klauss Câmara .



Após a partida, o dirigente fez questão de prestar apoio ao técnico Claudinei Oliveira.







"Sabemos que o procedimento é sempre o treinador estar aqui (na coletiva). Mas diante da quarta derrota consecutiva a decisão foi tirá-lo da coletiva e dividir com ele a responsabilidade. É natural que exista uma cobrança sobre o treinador, para que ele seja demitido. Mas Claudinei tem total confiança da diretoria, até porque acompanhamos o trabalho no dia a dia", disse Klauss, na noite de domingo. "O treinador, assim como o elenco, tem a confiança da diretoria. Sabemos que o momento não é o que queríamos, não estamos felizes ou satisfeitos, mas com trabalho, dedicação e união vamos reverter isso", completou Klauss.