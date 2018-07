Sport faz último treino antes de encarar o Flamengo

No campo, o técnico Claudinei Oliveira comandou um trabalho de dois toques e, em seguida, todos os jogadores treinaram finalizações e cruzamentos. O comandante rubro-negro não revelou o time que vai iniciar a partida contra o Urubu. Para o comandante rubro-negro, a equipe precisa converter os bons momentos nas partidas em gols – fato que não tem acontecido nos últimos três duelos.



"O meu diagnóstico é que quando estamos melhores não estamos conseguindo transformar isso em gols. Foi assim com Fluminense, Ceará e Vitória. Não conseguimos fazer. O segredo é transformar superioridade em gols. Já que temos que saber sofrer, temos que saber fazer gols quando estivermos melhores em campo para conseguir a vitória", disse o treinador, que falou sobre a expectativa para o jogo contra o time carioca, líder do campeonato.

O Sport realizou, neste sábado (28), o último treinamento antes de encarar o Flamengo, neste domingo (29), às 16h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A movimentação foi realizada no estádio das Laranjeiras e contou com um trabalho leve, devido ao desgaste das viagens.Ainda no hotel, os atletas realizaram o teste do CK, análise do sangue que detecta a presença da enzima creatina quinase – substância que é liberada pelo organismo quando há microlesões na musculatura. Também foi feito a termografia, que consegue observar a musculatura do atleta medindo sua temperatura. Os dois procedimentos ficaram a cargo do fisiologista Inaldo Freire.