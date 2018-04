Sport faz reformulações para a Série A

O Sport segue o seu período de reformulação na temporada. Novas contratações têm se integrado ao grupo, como é o caso do volante Ferreira e do zagueiro Max, vindos do São Caetano, que já treinam com o elenco. Nesta quinta-feira, o Leão anunciou mais uma novidade ao confirmar o empréstimo do volante Thallyson ao Boa Esporte-MG. O atleta de 21 anos vai para o clube mineiro com contrato até o fim do ano e terá seu salário pago integralmente pelo time mineiro.

Oriundo das categorias de base do Sport, Thallyson soma 35 partidas pelo clube e tem dois gols marcados. Nesta temporada, ele defendeu o Rubro-negro em sete oportunidades. O empréstimo é encarado como uma solução para fazê-lo ganhar rodagem e retornar com mais experiência ao Leão. O volante Anselmo elogiou o elenco rubro-negro, que está prestes a estrear na competição, no próximo dia 15, contra o América-MG, em Belo Horizonte. Para ele, a possibilidade de o time ser de "operário" pode ser positivo na busca pelos objetivos. "O Sport tem jogadores de qualidade, por mais que alguns possam não ter tanto ‘nome’, mas são experientes, têm rodagem. Dentro de campo, o time vai estar correndo, todos com o mesmo intuito. Se for de ‘operário’ mesmo, que a gente possa alcançar coisas boas no Brasileiro", disse Continuar a ler