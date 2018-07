Sport está definido para enfrentar o Ceará, nesta quarta

A vaga de Deivid ficou com Michel Bastos. O atleta vinha se destacando ao longo das partidas que era utilizado antes da parada da Copa. Com a volta do recesso, ele vem treinando forte e foi um dos destaques no primeiro coletivo promovido pelo treinador.



Com isso, o Sport deve entrar em campo para encarar o Ceará nesta quarta-feira, pela 13ª rodada da Série A, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, com Magrão; Raul Prata, Léo Ortiz, Ernando e Sander; Fellipe Bastos, Gabriel, Michel Bastos, Marlone e Rogério; Rafael Marques.

Com as ausências do zagueiro Ronaldo Alves e do volante Deivid, Claudinei Oliveira optou pela entrada de Léo Ortiz. O dono natural da vaga seria o zagueiro Durval, mas com sua contusão ocorrida semana passada o atleta não poderá participar do confronto contra os cearenses.