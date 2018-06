Sport encara Grêmio, na Ilha do Retiro

O Sport realiza o último jogo antes da parada da Copa do Mundo nesta quarta-feira (13), quando enfrenta o Grêmio, às 19h30, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho ocupa a quarta colocação da tabela, com 19 pontos, enquanto a equipe rubro-negra está em sétimo lugar, com 18. Se o Leão vencer a partida, ultrapassa o adversário e se garante no topo da tabela.

O técnico Claudinei Oliveira comandou uma rápida movimentação nesta terça-feira (12) e trabalhou com a mesma equipe que entrou em campo contra o Vasco, na rodada anterior. A única exceção é no gol. Mailson estará no lugar de Magrão, que recebeu o terceiro cartão amarelo no embate com o time carioca e está suspenso. A escalação rubro-negra deve contar com: Mailson; Raul Prata, Ronaldo Alves, Ernando e Sander; Deivid, Fellipe Bastos e Gabriel; Marlone, Rafael Marques e Rogério.

Para Claudinei, o time tem que estar bem organizado para enfrentar a equipe gremista, ainda que ela esteja com alguns desfalques. "Temos que manter a postura. Atacar marcando, como a gente fala. Sempre com atenção, atacando de forma consciente para não ceder contra-ataques. A nossa equipe bem postada, organizada, dificilmente vai sofrer gols", disse.