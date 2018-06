Sport encara Atlético-PR em busca de vaga no G4

Embalado por quatro partidas de invencibilidade, o Sport encara o Atlético-PR, nesta quarta-feira (6), às 21h, na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode colocar os rubro-negros pernambucanos no G4 – no momento, o Leão soma 15 pontos, seis a mais do que os paranaenses.





Em compensação, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o lateral-esquerdo Sander, que recebeu o terceiro amarelo no empate por 0 a 0 com o Inter. O comandante decidiu improvisar o lateral-direito Raul Prata na posição. Na direita, sem Cláudio Winck, que se recupera de uma lesão muscular, o treinador terá que fazer outra improvisação: o volante Deivid.



Independentemente de peças, os rubro-negros entoam o discurso de "pés no chão" e valorizam as qualidades do adversário. "A gente sabe que o Atlético-PR tem um estilo de jogo de toque de bola rápido e valoriza muito a posse de bola. Vamos continuar encarando cada jogo como se fosse uma final e tentar conquistar mais uma vitória dentro de casa", explicou o volante Fellipe Bastos.



Opinião que foi compartilhada pelo meia Marlone, que ressaltou ainda que é preciso humildade e seguir trabalhando para manter a boa fase. "Esses resultados positivos nos dão confiança. Mas temos pregado muito nos bastidores que não podemos deixar a vaidade prevalecer. Não podemos achar que somos os melhores para não se contaminar", disse Marlone.

Sem muito tempo para realizar treinamentos longos, o técnico Claudinei Oliveira esboçou, na tarde desta terça-feira (5), o time que vai entrar em campo. Ele armou a equipe com Magrão; Deivid, Ronaldo Alves, Ernando e Raul Prata; Anselmo, Felipe Bastos e Gabriel;Marlone, Rogério e Rafael Marques.Para essa partida, o técnico conta com o retorno do capitão Anselmo, principal nome do time na temporada. O volante não pôde encarar o Internacional, no último sábado (2), em Porto Alegre, por questões contratuais. Pelo mesmo motivo, o zagueiro Ernando também ficou de fora e agora volta ao miolo da zaga, ao lado de Ronaldo Alves.