Sport empresta Juninho para o Fortaleza

O Sport continua com as movimentações para reforçar a equipe para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (10), o Leão deu indicativos de que estão avançadas as tratativas para o empréstimo do atacante Juninho, de 19 anos, revelado na categoria de base do time rubro-negro, para o Fortaleza. Ele deve ficar no time comandado por Rogério Ceni até defenderá a equipe comandada por Rogério Ceni até o fim desta temporada, ajudando a equipe cearense na Série B.

do elenco principal do Sport desde o dia 14 de fevereiro - quando teria se negado a viajar com a delegação para o Amapá, onde o Leão enfrentou o Santos-AP pela Copa do Brasil) -, o jogador vinha treinando separado do restante do elenco, e chegou a despertar interesse de equipes como Grêmio, Vasco e Cruzeiro, para compor as categorias de base. As negociações, porém, desandaram.

Afastado por indisciplina