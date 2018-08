Sport empata com a Chapecoense na Ilha do Retiro

Após quatro derrotas seguidas, o Sport empatou com a Chapecoense, em 1 a 1, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (5). Com o resultado, o Leão permanece na 12ª colocação. O ponto somado pelos rubro-negros, pouco ameniza a situação de Claudinei Oliveira. Afinal, já são sete partidas consecutivas sem vitória na competição. Somando 20 pontos, o Leão está a três da zona do rebaixamento.



O primeiro tempo esteve longe de ser emocionante. Em situações parecidas na competição, o Leão e a Chapecoense fizeram um jogo bastante semelhante também dentro de campo. A diferença é que o Leão, jogando em casa, buscou mais o jogo. Até mesmo porque o adversário abriu o placar, com apenas 12 minutos, num contra-ataque concluído por Weliton Paulista.



Após o "baque" do gol sofrido, o time rubro-negro voltou a se organizar mais, da metade para o final da primeira etapa. Aos 34, Marlone cruzou uma falta na área e Fellipe Bastos, de cabeça, não empatou a partida por muito pouco. Três minutos depois, em novo cruzamento de Marlone, agora de escanteio, Cláudio Winck cabeceou com perigo. No fim da primeira etapa, Fellipe Bastos voltou a assustar, em mais uma cabeçada perigosa do time leonino.



Precisando reagir, o Sport começou o segundo tempo melhor, trabalhando a bola no campo de ataque e buscando espaços. Com uma formação mais ofensiva (Rafael Marques substituiu Deivid), o Leão assustou aos sete minutos, num chutaço de Gabriel da entrada da área. Mas estava difícil furar o bloqueio da equipe de Santa Catarina, mesmo com o Sport com ainda mais volume de jogo que no primeiro tempo.



Porém, nos minutos finais, aos 47 do segundo tempo, o atacante Carlos Henrique subiu alto e empatou a partida para os leoninos. "O resultado não foi como queríamos. Queríamos sair com a vitória, com os três pontos, mas devido a uma falha nossa no início acabou custando. Mas podemos pelo menos sair com um ponto e estamos focados em voltar a vencer", disse o autor do gol. O próximo adversário do Sport será o São Paulo, no próximo domingo (12), novamente no Recife.



Torcida insatisfeita

Antes do início do jogo, alguns torcedores do Sport, vestindo camisas pelo avesso, protestaram contra a má fase do time. No primeiro tempo, a torcida puxou um coro contra o presidente Arnaldo Barros. No intervalo, o time foi muito vaiado. Para piorar, os próprios torcedores rubro-negros gritaram "olé" a cada toque de bola do time adversário no fim do jogo. Os protestos seguiram após o apito final.