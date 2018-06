Diante de um público recorde na temporada - foram 19.497 torcedores - Sport e Grêmio ficaram no empate sem gols em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (13), na última rodada antes da pausa do torneio pela Copa do Mundo na Rússia. Os clubes agora só vão atuar no dia 18 de julho. O resultado foi ruim para as duas equipes. O Grêmio deixou o G-4 e o Leão, agora com 19 pontos, caiu na tabela.

Chamou a atenção o fato da torcida rubro-negra pegar no pé do André, ex-atacante do clube que trocou o Leão pelo Grêmio em março. Foram vaias e xingamentos ap ex-atacante do clube, que fez questão de cumprimentar os funcionários do clube pernambucano durante o aquecimento. No meio da segunda etapa, ele foi substituído por Jael.



No primeiro tempo, foram poucas as oportunidades de gols e finalizações. O Sport ainda fez algumas tentativas pelos lados. O Grêmio - que jogava com 11 desfalques - ainda conseguiu finalizar com Lima, sem sucesso.



No segundo tempo, Sport partiu mais para o ataque e Rogério teve a melhor chance para os rubro-negros depois de receber lançamento de Michel Bastos, mas demorou demais para chutar, e não conseguiu mudar o placar.