Sport confirma jogo contra o Corinthians na Arena de Pernambuco

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, vai receber a partida entre Sport e Corinthians, no próximo dia 20, às 16h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro embate do Leão tendo o estádio como palco. A venda online tem início nesta sexta-feira (11). Os sócios podem adquirir as entradas no portal oficial do clube, enquanto os não-sócios podem comprar pelo site da FutebolCard, apenas com cartão de débito.

A bilheteria social da Ilha do Retiro vai abrir no dia 16 exclusivamente para a retirada dos ingressos gratuitos por parte dos sócios que aderiram à campanha #EuQueroaIlhaLotada. No dia seguinte, os guichês sociais e do arco iniciam a venda dos bilhetes para sócios e não-sócios, respectivamente. No dia da partida, as bilheterias da Ilha do Retiro não abrem, apenas as da Arena de Pernambuco.



As áreas do estádio que, na Ilha, eram sociais, arquibancada frontal e arquibancada sede equivalem, respectivamente, aos setores leste inferior, sul inferior e leste superior na Arena. Para associados ao Leão, os ingressos custam a partir de R$ 10; para os não associados, as entradas podem ser adquiridas a partir de R$ 15.

Os ingressos de camarotes serão vendidos diretamente na bilheteria social da Ilha, a partir do dia 17, para os proprietários e sócios-proprietários. As entradas são individuais. Os camarotes completos podem ser comprados para a partida por sócios-proprietários (R$1.000) e não-sócios (R$2.000).