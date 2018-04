Sport aposta no goleiro Mailson para buscar primeira vitória

Mesmo sem adiantar a equipe que vai enfrentar o Botafogo, nesta segunda-feira (23), às 20h, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Nelsinho Baptista antecipou uma mudança em relação à estreia da Série A. O prata da casa Mailson será titular da meta rubro-negra no lugar de Agenor.





O comandante rubro-negro disse que conversou com o jovem arqueiro e ouviu dele que essa oportunidade era bastante esperada. "Nós analisamos muito a questão de Agenor e chegamos a conclusão que seria melhor o Mailson. Apesar de ser jovem, ele está trabalhando com o Gilberto, treina todo dia ao lado de Magrão, e vai adquirir ainda mais experiência jogando".



Sobre adversário, o treinador pediu atenção aos contra-ataques. "É um time que faz uma marcação muito boa no seu campo de defesa e tem um contra-ataque rápido, fazendo pressão na saída de bola do adversário. Trata-se de uma equipe leve, e temos que ter muita atenção quando perdemos a posse da bola, pois fatalmente será iniciado um contra-ataque", falou.



Durante a semana, Nelsinho Baptista comandou três treinamentos fechados à imprensa, focou no posicionamento dos sistemas de defesa e ataque, e testou algumas variações na formação do time. Entre as novidades entre os relacionados para o confronto, está o atacante Rogério, recuperado de um problema muscular que o deixou fora de ação por quase quatro semanas.



"Estou bem. Foi muito tempo parado, mas vou tentar me adaptar da melhor forma possível. Graças a Deus, estou treinando bastante para ganhar minha vaga de titular e ir para o jogo", disse o camisa 90. "A nossa estreia (na Série A) não foi tão boa como a gente esperava. Temos que nos fortalecer e trabalhar bastante para fazer o certo e conquistar os pontos, pois campeonato de pontos corridos é complicado", completou.

O goleiro de 21 anos e 1,97m fará a sua segunda partida com a camisa profissional do Leão. A primeira foi no ano passado, quando o Sport enfrentou o Salgueiro com um time só de atletas da base e empatou o jogo em 2 a 2. Mailson, revelado pela base rubro-negra, é uma das apostas do clube para o futuro.