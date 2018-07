Sport anuncia contratação do goleiro Luan Polli

A diretoria do Sport anunciou primeiro reforço depois da retomada da Série A do Campeonato Brasileiro, na tarde desta terça-feira (31). É o goleiro Luan Polli, de 25 anos, que fica no clube até maio de 2019. O atleta já se apresentou ao clube, quando iniciou os treinamentos no CT José de Andrade Médicis.

Natural do município de Meleiro, de Santa Catarina, o arqueiro iniciou a carreira na base do Figueirense. Depois, teve passagens por Flamengo e Boa Esporte, antes de se transferir para o futebol de Malta, onde jogou pelo Naxxar Lions, sua última agremiação.

"É um orgulho vestir essa camisa do Sport, um gigante do cenário nacional. Para mim é uma conquista na minha carreira, e as expectativas são as melhores possíveis. Vou trabalhar para conquistar o meu espaço e quem sabe dar muitas alegrias ao torcedor", disse Luan.



No elenco, o Sport conta com o titular e ídolo Magrão para o posto de goleiro. Além dele, há também Mailson, que renovou contrato este ano com o clube até 2021 e é tratado como promessa, e Lucas, outro jogador oriundo das categorias de base. Desde a pausa da Série A para a Copa do Mundo, o Sport anunciou, além do arqueiro, o lateral esquerdo Jean, do Tubarão-SC.