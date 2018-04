Sport abre treino para torcedores, nesta sexta-feira

Buscando o apoio do torcedor para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport anunciou que vai abrir os portões da Ilha do Retiro para o último treino do time no Recife antes de embarcar para Belo Horizonte, onde enfrenta o América-MG. A movimentação na casa do Leão acontece a partir das 8h30 desta sexta-feira.

"Vamos fazer o nosso treino nesta sexta na Ilha do Retiro, e a gente queria dizer que o treino será aberto para toda a torcida do Sport, sócios e não-sócios. Esperamos que a torcida entenda o recado, que mostre aos novatos a importância que sempre teve, que abrace o time nesse início de Campeonato Brasileiro. Que o nosso elenco possa sair com o ego inflado para essa estreia", afirmou o diretor de futebol do Leão, Leonardo Lopes, que ainda prometeu uma boa notícia para a torcida do Sport nesta sexta-feira .



Logo após o treino, a delegação embarca para Belo Horizonte, onde vai encarar o América-MG, às 11h deste domingo, na Arena Independência. Para a partida, o Rubro-negro deve utilizar boa parte dos sete reforços já regularizados para a competição. Os nomes d os zagueiros Max e Ernando, do lateral-direito Cláudio Winck, dos volantes Nonoca e Ferreira e do meia Andrigo e do atacante Hygor foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira (11) . Desses atletas, o técnico Nelsinho Baptista já testou entre os titulares Ernando, Cláudio Winck, Ferreira, Andrigo e Hygor. Por outro lado, o treinador rubro-negro não contará com o goleiro Magrão e o atacante Rogério, lesionados.

Um dos reforços do Sport, o lateral-direito Cláudio Winck, de 23 anos, se mostrou bastante motivado em vestir a camisa rubro-negra. Com passagens pela Chapecoense e futebol italiano (no Hellas Verona), o jogador esteve também na Seleção Brasileira Sub-17, onde disputou Mundial e o Sul-Americano da categoria. "Primeiramente gostaria de dizer que estou muito feliz em estar fazendo parte desse clube, que tem uma camisa com muita história no futebol. Estou realmente muito motivado com essa oportunidade e espero que seja um grande ano, não só para mim como para o Sport", afirmou. Winck assinou contrato com o Leão até o fim deste ano.