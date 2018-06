'Soubemos sofrer', declara Thiago Silva após classificação

Autor do primeiro gol da equipe e eleito pela Fifa o homem do jogo, Paulinho declarou: "o mais importante para mim é a vitória e a classificação. Sinceramente, não me preocupo com o prêmio de homem do jogo, me preocupo em me entregar ao grupo".



"Venho com confiança já faz muitos anos, desde a minha ida pra China, e depois no Barcelona. Hoje foi só uma confirmação disso", avaliou o meio-campista.



"Todos sabem a minha característica, procuro fazer a infiltração. Foi uma bela enfiada do Coutinho, que eu acho um craque, um fenômeno", disse o jogador do Barcelona em relação ao primeiro gol da partida.



O zagueiro Miranda também comentou a classificação: "Acho que o primeiro objetivo foi alcançado, nosso objetivo era ser primeiro do grupo e conseguimos. Viemos em uma crescente muito boa e hoje foi a confirmação disso", declarou.



Falando sobre o adversário do Brasil nas oitavas de final, o México, o defensor analisou: "Um grande time, que tem um contra-ataque muito veloz. Vamos ter que ter muito cuidado nesse jogo".

Após a vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia, nesta quarta-feira (27), em Moscou, os atletas da Seleção destacaram o crescente desempenho da equipe durante primeira fase e a força do time na partida contra os sérvios. Autor do segundo gol da equipe, o zagueiro Thiago Silva ressaltou, também, como os brasileiros "souberam sofrer"."Apresentamos muitas coisas positivas desde o primeiro jogo até aqui. Em determinados momentos tivemos dificuldades, como hoje, sofremos, mas a equipe soube sofrer e isso é Copa do Mundo, do outro lado também tem qualidade", declarou Thiago Silva na saída de campo."A gente conseguiu se manter concentrado para impedir as ações ofensivas do adversário, depois conseguimos achar uma bola no primeiro pau que já é treinada com o Neymar", completou o zagueiro, se referindo ao segundo gol da Seleção, marcado por ele.