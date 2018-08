Sornoza tem edema na coxa e é dúvida para enfrentar o Inter

Após deixar o jogo contra o Bahia no último domingo aos 32 minutos do segundo tempo, o meia Junior Sornoza fez exames na manhã desta segunda-feira (6). O jogador teve um edema na coxa e é dúvida para a partida contra o Internacional na próxima segunda (13).Sornoza é o único meia do elenco do Fluminense. O equatoriano tem 34 partidas na temporada e marcou três gols e deu seis assistências. O jogador já iniciou o tratamento, mas ainda não tem escalação confirmada para o duelo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.