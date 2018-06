Sonho de criança: meninos contam a experiência de entrar em campo com a Seleção

De todos os brasileiros que acompanharam a primeira vitória da Seleção Brasileira, contra a Costa Rica, em São Petersburgo, onze tiveram a oportunidade de estar mais perto dos craques: entraram em campo com eles – não de forma figurada, e sim literalmente, pouco antes do jogo começar. Trata-se de 11 crianças que, de mãos dadas aos jogadores, deram o pontapé inicial à partida, que terminou em 2 a 0 e foi o primeiro passo para a classificação às oitavas, conquistada na última quarta(27).



Bruno Gabriel Santos Campos foi um dos selecionados para a aventura. Na hora de entrar com os jogadores, viu ninguém menos que o craque Neymar segurar sua mão – sortudo em dobro, ainda mais porque ele marcou um gol na partida. Para completar, o menino ainda fazia aniversário no dia do jogo e comemorou seus oito anos passando alguns minutinhos ao lado do terceiro melhor jogador do mundo. "O mais legal foi entrar com o Neymar", disse o menino, que ganhou uma festa na rede de lanchonetes, com direito a parabéns em russo. Outra pé quente naquele dia foi Nikole Miranda, filha de pais brasileiros, mas que nasceu em Londres. Aos três anos, ela foi morar no Brasil, em Belo Horizonte. Em campo, entrou com Philippe Coutinho, autor do primeiro gol da partida.

Com apenas seis anos, por sua vez, o tímido Aaron sonha em ser goleiro e teve a oportunidade de entrar em campo com um de seus ídolos: Alisson. Ainda teve tempo de trocar algumas palavrinhas com ele. "Pedi para ele me dar a luva", conta o menino, que ainda aguarda o presente do camisa1 – e os organizadores da campanha infantil garantem que tentam realizar mais este desejo de Aaron. A fashionista Anne Nefer também estava entre as crianças selecionadas. A estrela mirim que mora em Passos, Minas Gerais, joga futebol pelo time da escola, entre suas tantas atividades de blogueira. Em campo, ela entrou com o zagueiro Thiago Silva. Outra menina do grupo, Pietra estava empolgada com o cardápio russo. No gramado, ela entrou de mãos dadas com Marcelo.

David de Faria Silva, botafoguense que tem Marcelo como ídolo, entrou em campo com Miranda. "Eu ia entrar com o Marcelo, mas aí ele deu um passo para frente", conta o menino.





Outro carioca no grupo, Ramon de Paiva Pimenta, nomeado a partir do ex-jogador Ramon Menezes, quando soube que iria entrar com a Seleção em campo, contou a novidade para todos os amigos no colégio, mas ninguém acreditou. Foi necessário inclusive que sua mãe fizesse uma carta avisando à professora que o filho tinha sido mesmo sorteado, para que pudesse ser liberado. "Nunca pensei que ia ver uma câmera voadora", disse o pequeno, sobre a "spider cam", que fica sobrevoando o estádio. Ele entrou ao lado de Gabriel Jesus e se impressionou com o tamanho do estádio de São Petersburgo. "Perguntei da comemoração dele, que ele faz um sinal para a mãe, e perguntei se ele mandava um beijo para mim quando fizesse um gol", conta Ramon, que completou: "Ele até fez um gol, mas estava impedido. Podia ter comemorado mesmo assim". Única criança que não foi sorteada, Clarice mora em Praia Grande e faz parte dos projetos oferecidos pelo Instituto Neymar Jr., onde faz futebol, basquete e vôlei. Sua família nunca havia viajado para fora de São Paulo antes. Em campo, ela entrou com William.

Os pequenos foram selecionados a partir de uma promoção do Mc Donald's, um dos patrocinadores da Copa do Mundo, que fez um sorteio dentre mais de 100mil crianças inscritas em todo o país. A campanha, que acontece desde a Copa do Mundo do Japão e da Coreia, em2002, este ano teve número recorde de inscritos. Dos vencedores, há diversos perfis: desde crianças que nunca haviam andado de avião na vida até uma blogueira mirim. Com tudo pago, eles e seus responsáveis puderam conhecer um pouco a cidade russa e assistir ao jogo da Seleção.