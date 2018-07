'Somos Messi e CR7 do tênis', diz Federer aludindo a Nadal

Jogador suíço inicia nesta segunda (2) sua jornada em busca de seu 9º título de Wimbledon e pode reencontrar rival espanhol na final inglesa

O suíço Roger Federer relembrou a épica derrota na final de Wimbledon contra Rafael Nadal, comparando sua rivalidade com o espanhol com a que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo mantêm por serem os melhores jogadores de futebol do mundo.



Federer começará sua jornada em busca de seu nono título de Wimbledon, nesta segunda-feira (2), contra o sérvio Dusan Lajovic.



Na final de Wimbledon de 2009, Nadal se impôs ao suíço em uma das melhores partidas da história, que deu início à rivalidade que ambos os astros da raquete mantém por serem os melhores em seu esporte. Parecido ao que Messi e Ronaldo vivem no futebol.





"Com certeza, sim. Eles mantêm uma rivalidade de muito tempo atrás. Acontece o mesmo com Rafa", respondeu Federer quando perguntado a respeito.

"Eles são muito diferentes um do outro. Acredito que também existem semelhanças entre ambos", acrescentou.

Federer venceu 20 títulos de Grand Slam na carreira, três mais que Nadal.



Messi e Ronaldo se despediram da Copa, mas Federer e Nadal poderão se reencontrar em uma nova final de Wimbledon, que acontecerá no mesmo dia da decisão do Mundial da Rússia.