Praias, clima mais quente e resort marcam sede do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já está em solo russo para a disputa da Copa do Mundo. Após vencer a Áustria por 3 a 0 no último domingo, a equipe canarinho desembarcou em Sochi, onde ficará concentrada durante o Mundial da Rússia.



A cidade, que foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno em 2014, é marcada pelo seu clima mais quente em relação ao resto da Rússia e pelas praias, que os jogadores brasileiros já aproveitaram inclusive. De folga nesta segunda-feira (11) de sol e temperatura média de 24ºC, muitos deles foram para uma praia privativa do hotel em que a Seleção está concentrada para curtir o tempo livre e postaram fotos nas redes sociais.



Apesar de o time canarinho ter de viajar mais de 7 mil quilômetros para os jogos contra Suíça, Costa Rica e Sérvia na primeira fase, passando mais de 12 horas em voos, um dos principais motivos da escolha por Sochi foi a facilidade na logística do dia a dia. Em dezembro do ano passado, o técnico Tite e o corrdenador Edu Gaspar estiveram no local e fizeram uma visita técnica para conhecer as instalações. No início deste ano, uma comitiva da CBF voltou à cidade.



A Seleção Brasileira irá treinar no antigo estadio Central de Sochi, que tem capacidade para pouco mais de 10 mil pessoas. Apesar de a maioria dos treinos serem fechados, havia uma preocupação em relação a um hotel próximo ao estádio, que tem visão para o campo de treino. Porém, como o prédio pertence ao Comitê Olímpico Russo, a CBF recebeu a garantia de que apenas pessoas autorizadas pelo comitê terão acesso ao hotel.



Hotel reformado, privacidade e familiares



A ala do Swissôtel Sochi Kamelia que vai receber a Seleção estava em ruínas há cerca de dez anos. Completamente reformado, o prédio, um dos três do hotel, foi reservado para a comitiva brasileira durante a Copa do Mundo.



As outras duas alas seguirão recebendo hóspedes normalmente. Os jogadores puderam sentir o assédio nessa segunda-feira de folga, quando visitaram a praia privativa do hotel e foram tietados por outros hóspedes. Uma curiosidade é que parte das pessoas que irão ficar no local são parentes e amigos dos próprios atletas. A CBF liberou que eles ficassem no hotel, mas só poderão se encontrar com os jogadores quando eles estiverem de folga.