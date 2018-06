Sob o olhar de Jorginho, Vasco empata com o Cruzeiro

Aos 22 minutos, Andrey fez boa jogada pelo meio, adiantou demais, mas Egídio errou, deixando o jovem volante vascaíno alcançar a pelota e finalizar no ângulo de Fábio, fazendo 1 a 0 para o Vasco. Depois disso, o cruzmaltino se fechou atrás, dando poucos espaços para o Cruzeiro. Prova dessa dificuldade é que a equipe celeste foi para o intervalo sem dar um chute sequer na direção do gol. Nenhuma das oito finalizações dos mineiros acertou o gol de Fernando Miguel.



O segundo tempo começou da mesma forma. O Cruzeiro primeiro assustou com chute de Dedé, que Fernando Miguel fez boa defesa. Mas aos 16 minutos, Rafael Sóbis tocou para Raniel, que passou nas costas de Paulão e tocou na saída do goleiro para empatar a partida.



Com o empate, o Vasco chegou aos 12 pontos, ocupa o 13º lugar e enfrenta o Sport em São Januário no próximo sábado.

Com Jorginho na tribuna do Mineirão, o Vasco empatou com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6) em 1 a 1 pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.O Cruzeiro começou perdendo duas boas chances antes dos 15 minutos, com Dedé, de cabeça após cobrança de escanteio, e com Thiago Neves dentro da área, finalizando por cima do gol. A equipe carioca respondeu em uma bela cobrança de falta de Yago Pkachu, que carimbou o travessão. Pouco depois, o primeiro lance polêmico da partida. Edílson foi derrubado dentro da área. O árbitro não deu pênalti e mandou o lance seguir.