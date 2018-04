Simeone expressa admiração por Wenger antes da semifinal

O técnico do Atlético de Madri, Diego Simeone, expressou sua admiração por Arsene Wenger, treinador do Arsenal, adversário nesta quinta-feira (26) pelas semifinais da Liga Europa.

Wenger anunciou na última sexta-feira que deixará o Arsenal ao fim da temporada, após 22 anos no cargo de técnico dos Gunners.

"Tenho admiração por um profissional estupendo. Um técnico com uma grande capacidade, que para se manter tanto tempo no cargo precisou se reinventar muitas vezes", explicou Simeone. "Me vejo como um treinador jovem. Tenho que olhar, aprender e admirar. O que mais define a carreira de um técnico é a admiração. É complicado se manter, você está exposto e te pedem sempre para ganhar. Não é fácil", continuou.

Simeone se mostrou esperançoso com a possibilidade de conquistar a Liga Europa, uma competição que já venceu com o Atlético em 2012, poucos meses depois de assumir o clube.

"Temos entusiasmo por esta Copa. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, vai exigir o melhor de nós", concluiu Simeone.