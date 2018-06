Simeone critica falta de liderança e 'anarquia' na seleção argentina

O técnico do Atlético de Madrid Diego Simeone afirma que a seleção argentina "não tem liderança" e que está em meio a uma "anarquia". O desabafo aconteceu por meio de um áudio de WhatsApp, supostamente enviado ao companheiro de Simeone na comissão técnica, Germán Burgos, após a derrota dos hermanos para a Croácia por 3 a 0 na última quinta-feira (21).

"O que acontece nesse momento é o que aconteceu com a seleção durante esses últimos quatro anos, infelizmente: anarquia, falta de liderança, da direção e de quem comanda. Vejo que a partida está perdida", declarou o técnico argentino.



Nesta sexta-feira (22), a Nigéria venceu a Islândia por 2 a 0, o que manteve viva a briga da seleção argentina pela classificação às oitavas de final.



"A equipe está mal. Mas é a Argentina e eu acredito, e espero não errar, que vai passar (de fase) porque a Nigéria vai ganhar da Islândia e aí haverá a possibilidade de passar ganhando da Nigéria. Isso se a Islândia não ganhar da Croácia, porque no momento depende da Islândia não ganhar nenhum dos dois jogos", profetizou o treinador.

A Argentina foi derrotada por 3 a 0 pela Croácia em noite de pouca inspiração de Messi e com direito a lambança do goleiro Willy Caballero no primeiro gol croata.

"O goleiro já tinha feito isso, Germán. Ele fez isso contra a Espanha, contra a Itália, quando a bola passou do lado da trave, e eu te falei: 'é uma pena que não tenha sofrido o gol para que se dessem conta de que se fizer cagada na Copa, é gol'", criticou Simeone.

Para completar, o técnico do Atlético também deixou entender no áudio que preferiria contar com o português Cristiano Ronaldo, autor de quatro gols nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo, do que com Lionel Messi.

"Messi é muito bom, mas é evidente que é muito bom porque está sempre acompanhado de jogadores extraordinários. E a pergunta que te faço é: se você tem que escolher entre Messi e Ronaldo para uma equipe normal, quem você escolhe?", concluiu.